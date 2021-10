Autofahrer übersieht Radler

Ein Autofahrer biegt in Nördlingen auf eine Straße ab. Dabei übersieht er einen 54-jährigen Radfahrer und stößt mit ihm zusammen.

Ein Autofahrer hat einen Fahrradfahrer übersehen, als er in Nördlingen auf eine Straße abbiegen wollte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 18-Jährige am Donnerstagmorgen mit seinem Auto die Emil-Eigner-Straße in Richtung Nürnberger Straße und wollte nach rechts in diese einbiegen.

Nördlingen: Autofahrer stößt mit Radfahrer zusammen

Dabei übersah er einen 54-jährigen Radfahrer, der auf dem Rad- und Gehweg die Nürnberger Straße stadtauswärts fuhr. Der Autofahrer erfasste den Radler, wobei dieser stürzte. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 300 Euro. (pm)