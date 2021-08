Autofahrer unter Drogeneinfluss

Zwei Autofahrer wurden am Wochenende von der Polizei kontrolliert. Es wurde eine Drogenbeeinflussung festgestellt.

Am Wochenende sind erneut zwei Personen unter Drogeneinfluss aufgegriffen worden. In der Nacht auf Sonntag, kurz nach Mitternacht wurde laut Polizeibericht bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 31-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem soll in der Wohnung des Mannes noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt worden sein.

Bereits am Samstagmittag soll bei einem 35-jährigen Autofahrer ebenfalls feststellt worden sein, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. (pm)

Lesen Sie dazu auch