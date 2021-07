Autofahrer will Lkw in Kurve überholen

Ein 30-Jähriger wollte bei Nördlingen einen Lkw-Fahrer überholen. Dann kam ihm in der Kurve ein anderes Auto entgegen.

Ein Unfall in Nördlingen ist am Montag noch glimpflich ausgegangen. Gegen 14.35 Uhr befuhren ein Lkw und zwei Pkw die Kreisstraße von Utzmemmingen in Richtung Hohlheim. In einer Rechtskurve setzte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer, der hinter dem Lkw fuhr, zum Überholen an, wie die Polizei schildert.

Dabei soll er allerdings den entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Beide Pkw-Fahrer hätten sofort eine Vollbremsung durchgeführt, wobei ein 66-Jähriger mit seinem Pkw nach rechts zog, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Dabei fuhr er in den Straßengraben und beschädigte seinen Pkw leicht. Alle Verkehrsteilnehmer kamen laut Polizei noch einmal mit einem Schrecken davon und wurden zum Glück nicht verletzt. Allerdings wird nun gegen den 30-Jährigen wegen Gefährdung im Straßenverkehr ermittelt. (pm)