Autofahrerin flieht vom Unfallort

Eine Autofahrerin verursacht beim Ausparken in Nördlingen einen Unfall. Eine Zeugin hilft der Polizei bei der Suche nach der Frau.

Eine Autofahrerin ist in Nördlingen von einem Unfall geflohen, bei dem sie die Verursacherin war. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete eine Passantin am Mittwoch, gegen 12.45 Uhr wie die rund 60-jährige Frau mit ihrem Auto beim Ausparken in der Kreuzgasse ein anderes Fahrzeug beschädigte.

Nördlingen: Zeugin merkt sich Nummernschild der Unfallverursacherin

Die Frau fuhr von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Da die Passantin sich das Kennzeichen gemerkt und die Polizei verständigt hatte, konnte die Fahrerin ermittelt werden. Die Frau verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (pm)