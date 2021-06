Autofahrerin gesucht: Personalien nach Unfall nicht ausgetauscht

Ein Unfall hat sich in Nördlingen ereignet, als eine Autofahrerin eine Radlerin erfasste. Die wurde nicht verletzt, dennoch sucht die Polizei nun die Autofahrerin.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 16.05 Uhr in der Hofer Straße Höhe Wemdinger Straße zwischen einer Pkw-Fahrerin und einer Radfahrerin ereignet. Die Radfahrerin wollte die Hoferstraße in Richtung Ahornstraße überqueren, als die Pkw-Fahrerin nach Polizeiangaben von der Wemdinger Straße kommend in die Hofer Straße einbog und dabei die Radfahrerin erfasste.

Die Radfahrerin stürzte deshalb, verletzte sich dabei aber nicht. Die Unfallbeteiligten hätten sich zunächst an der Unfallstelle geeinigt, aber keine Personalien ausgetauscht. Die etwa 40 Jahre alte Fahrerin des schwarzen Pkw der Marke Seat,soll sich bei der Polizei Nördlingen melden, da nachträglich nun doch ein Sachschaden am Fahrrad festgestellt worden sei. (pm)

