Autofahrerin übersieht Radlerin beim Abbiegen

Bei dem Unfall in Nördlingen verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch in Nördlingen ereignet. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin übersah nach Polizeiangaben beim Abbiegen von der Hofer Straße in die Wemdinger Straße eine Radfahrerin. Die 53 Jahre alte Radfahrerin befuhr den Rad- und Fußweg in stadtauswärtiger Richtung und hatte an dieser Stelle Vorfahrt.

Die Pkw-Fahrerin erfasste die Radfahrerin mir ihrem Fahrzeug, weshalb die 53-Jährige dann stürzte und sich leichte Verletzungen am Sprunggelenk zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. (pm)

