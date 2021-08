Nördlingen

Bahnhalt Wörnitzstein: Kritik aus Donauwörth erwartet

Die Mitglieder des Kreistages waren sich zuletzt in Sachen Reaktivierung der Hesselbergbahn einig. Sie forderten eine Beschleunigung der Riesbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen – eine Voraussetzung für die Reaktivierung. Im Bild ist die Bahnstrecke bei Oettingen zu sehen.

Plus Die Mitglieder des Kreistages waren sich zuletzt in Sachen Hesselbergbahn einig: Man fordert die Beschleunigung der Riesbahn. Diese Einigkeit könnte Grenzen haben - wenn es um den Bahnhalt in Wörnitzstein geht.

Von Bernd Schied

Im Donau-Rieser Kreistag gibt es einen partei- und fraktionsübergreifenden Konsens über das weitere Vorgehen im Zusammenhang mit der Hesselbergbahn: Die Räte fordern eine Beschleunigung der Riesbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen sowie eine Verlegung der Zugkreuzung von Möttingen nach Nördlingen. Beides sind Voraussetzungen, damit auf der Hesselbergbahn künftig wieder Personenverkehr möglich sein könnte. Die Begeisterung für die Reaktivierung der Strecke in Richtung Mittelfranken ist je nach Fraktion jedoch unterschiedlich ausgeprägt.

