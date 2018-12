Nördlingen: Bahnhof-Sanierung kostet mehr als fünf Millionen Euro

Plus Die Kosten für den Umbau des Nördlinger Bahnhofs steigen erneut, weil dort die Zulassungsstelle untergebracht werden soll. Das Landratsamt hat einen weiteren Wunsch.

„Jedes Mal, wenn Sie kommen, wird es teurer“: Das sagte Thomas Mittring im Dezember 2016 zu Ingenieur Frank Stürzl, seines Zeichens verantwortlich für die Sanierung und den Umbau des Nördlinger Bahnhofs. Man könnte salopp sagen: Diese Feststellung gilt auch im Dezember 2018. Denn Stürzl referierte am Dienstagabend wieder vor dem Nördlinger Bauausschuss und wieder präsentierte er höhere Kosten für das Projekt. Insgesamt sollen für den Bahnhof jetzt 5,076 Millionen Euro fällig werden. Grund für den erneuten Anstieg der Gesamtsumme ist vor allem die neue Nutzung des Erdgeschosses.

Dort sollte eigentlich ein Backshop einziehen. Doch der potenzielle Pächter sprang ab, so Stürzl. Das Landratsamt wollte bereits zuvor zahlreiche Räume in dem historischen Gebäude nutzen und sprang als „Ersatzmieter“ ein. Die Zulassungsstelle, der Bürgerservice, das Gesundheitsamt und die Lebensmittelüberwachung sollen künftig im Erdgeschoss untergebracht werden (wir berichteten). Doch genau das stellte die Experten vor neue Herausforderungen.

So verfügt die Zulassungsstelle beispielsweise über einen Kassenautomaten, an dem die Bürger Gebühren bezahlen. Der habe jedoch ein „riesen Gewicht“, so Stürzl – und die Statiker vor Probleme gestellt. Zudem sei ein großer, zusammenhängender Raum für die Zulassungsstelle notwendig, ebenso wie zusätzliche Toiletten. „Es ist schwierig, aus einem alten Gebäude ein modernes Bürogebäude zu machen.“

Nördlingen: Der Bahnhof soll erst im Dezember 2019 fertig werden

Bahnreisende werden auch künftig durch das Erdgeschoss hindurch gehen und den Bahnsteig so erreichen können. Wie der Sprecher der Stadt Nördlingen Rudi Scherer auf Anfrage der Rieser Nachrichten mitteilte, sei zudem im Erdgeschoss ein kleiner Wartebereich mit Sitzbänken vorgesehen. Ingenieur Stürzl rechnet jetzt damit, dass der Bahnhof im Dezember 2019 fertig wird. Zum Vergleich: In der Sitzung, in der der Fraktionsvorsitzende der Stadtteilliste Mittring auf die höheren Kosten anspielte, ging man von einer Fertigstellung Ende November 2018 aus.

Nicht eingerechnet in die rund fünf Millionen Euro ist eine überdachte Containerstation, die auf Wunsch des Landratsamtes im rückwärtigen Hof des Postgebäudes errichtet werden soll. Dort soll es zwei überdachte E-Ladestationen für Autos geben, zwei Autoschilderverkaufsstellen und eine mit Gitterrost verkleidete Müllsammelstelle. Stürzl rechnete den Stadträten vor, dass dafür weitere Mehrkosten in Höhe von rund 200000 Euro einzuplanen wären. Ob ein Müllsammelplatz allerdings einen Wasser- und Abwasseranschluss brauche, das stelle CSU-Fraktionsvorsitzender Jörg Schwarzer infrage.

Solange die Miete des Landratsamtes die Mehrkosten jedoch abdecke, sei alles möglich: „Das ist eine Frage der Verzinsung.“ Mittring sah die Containerstation „kritisch“. SPD-Fraktionsvorsitzende Rita Ortler erinnerte daran, dass im Parkhaus nebenan ebenfalls E-Ladestationen entstehen sollen.

Trägt das Landratsamt die höheren Kosten für den Bahnhofs-Umbau mit?

Wolfgang Goschenhofer, Fraktionsvorsitzender Grüne/Frauenliste, meinte, bei anderen Objekten übernehme der Mieter den Ausbau. Er warte gespannte auf das Ergebnis der angekündigten Verhandlungen zwischen Stadt und Landratsamt. Darin soll es darum gehen, wer wie viel der Mehrkosten auf welche Weise trägt. „Wir bringen jedes Jahr 100000 Euro mit und jetzt geht alles noch mal rauf“, so Goschenhofer. Josef Eichert vom Hochbauamt der Stadt dämpfte die Erwartungen. Das Landratsamt sei eingesprungen, hätte man erst im Nachhinein einen Mieter gefunden, wäre alles noch viel teurer geworden.

Oberbürgermeister Hermann Faul dagegen meinte, die Kosten für den Umbau des Erdgeschosses wären sowieso auf die Stadt zugekommen: „Jetzt ist das schon erledigt.“