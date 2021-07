Balladen aus Schottland und Irland im Reimlinger Kulturstadl

Plus Ein stimmungsvoller und zauberhafter Abend mit Northern Light im Reimlinger Kulturstadl.

Sie nennen sich Northern Light und kommen wie der Name andeutet aus dem Norden der Republik. Ihr Markenzeichen ist Folk aus Schottland, Irland und Skandinavien, den sie gekonnt zu einer kunstvollen Symbiose verschmelzen. Das Quartett um die Frontfrau Franziska Müller kam auf Einladung des Kulturforum Nördlingen in den Kulturstadl nach Reimlingen.