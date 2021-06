Baustelle am Nördlinger Krippenweg sorgt für Ärger

Plus Fußgänger und Radfahrer müssen derzeit im Krippenweg besonders vorsichtig sein. Die Stadt Nördlingen spricht von einer „gefährlichen Situation“.

Weil im Nördlinger Krippenweg derzeit ein Mehrfamilienhaus gebaut wird, ist die Zufahrt von der Deininger Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Einem Nördlinger, der dort regelmäßig Familienmitglieder besucht, reicht diese Absperrung und die bestehende Baustellensicherung nicht. Er sieht eine Gefahr für Fußgänger und fordert deshalb eine Nachbesserung. Was sagt die Stadt dazu?