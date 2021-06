Becken im Nördlinger Freibad bleibt gesperrt

Das Freibad auf der Nördlinger Marienhöhe ist zwar geöffnet, doch die Besucher können nicht alle Becken nutzen. Das ärgert manchen Nördlinger - vor allem nach dieser Entscheidung des Stadtrates.

Bei gefühlten 25 Grad kann man schon mal ins Freibadbecken hüpfen. Zumindest für Sonntag verspricht der Wetterbericht echtes Sommerwetter. Das Solarbad auf der Nördlinger Marienhöhe ist geöffnet – allerdings können Besucher nicht jedes Becken nutzen.

Das Nichtschwimmerbecken ist aktuell gesperrt, es laufen Bauarbeiten, wie die Sprecherin der Stadt, Christina Atalay, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Rutsche, die in dieses Becken münde, sitze auf einem Sockel mit einem Durchmesser von sechs Metern. Just an jenem Sockel seien eigentlich Fliesen angebracht – doch die hatten sich gelöst und mussten komplett entfernt werden. Jetzt werde der Sockel mit Edelstahl ummantelt, teilt Atalay mit. Doch weil es in den vergangenen Frühlingswochen mit dem Wetter eher mau aussah, konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden. Ende Juni sei es aber soweit, sagt die Pressesprecherin.

Familien-Saisonkarte für das Freibad auf der Marienhöhe ist in diesem Jahr um 20 Prozent teurer

Mancher Nördlinger murrt hinter vorgehaltener Hand: Da habe der Stadtrat die Preise erhöht und dann seien nicht einmal alle Becken geöffnet. Tatsächlich kostet die Familien-Saisonkarte heuer 20 Prozent mehr als noch 2019, nämlich 180 Euro. 2020 hatte es bedingt durch die Pandemie keine Saisonkarten gegeben. Atalay sagt, bis Freitag um 10 Uhr seien 54 Familien-Saisonkarten verkauft worden. An Erwachsene gingen 88 Saisonkarten, für Jugendliche wurden 32 gekauft. Im Stadtrat hatte so mancher darauf getippt, dass die Menschen sich eher für Zehnerkarten entscheiden würden – darunter auch Oberbürgermeister David Wittner. Aktuell sind die nicht deutlich beliebter – 60 für Erwachsene und 36 für Jugendliche wurden verkauft.

Lädt zum Plantschen ein: Das Kleinkinderbecken im Nördlinger Freibad. Foto: Josef Heckl

Wer ins Solarbad gehen möchte, der sollte zuvor einen Blick auf die Homepage der Stadt werfen. Dort gibt es eine Art Freibadampel, die anzeigt, wie viele Besucher bereits drin sind und wie viele noch rein dürfen - insgesamt übrigens 500. Bei Grün kann man die Badesachen langsam zusammensuchen. Bei Gelb sollte man vorab wissen, in welcher Schublade man die Badehose vergangenen Sommer verstaut hat…

