Bei Kontrolle: Polizei findet gestohlene Sportjacke

Die Polizei hat am Nördlinger Bahnhof einen Mann kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass dieser eine gestohlene Jacke im Rucksack hatte.

Ein Mann hat am Montag in Nördlingen einen Ladendiebstahl begangen. Die Polizei unterzog eine nach eigenen Angaben "verdächtige männliche 39-jährige Person" um 10 Uhr in Nördlingen am Bahnhof einer Personenkontrolle.

Dabei wurde in dem Rucksack des Mannes eine Sportjacke im Wert von 20 Euro samt Etikett aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass er diese 30 Minuten vorher in einem Nördlinger Supermarkt entwendet hatte, wie es im Polizeibericht heißt. (pm)