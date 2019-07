vor 40 Min.

Nördlingen: Bericht der Verwaltung

Zahlenwerk kann man online abrufen

Der Verwaltungsbericht der Stadtverwaltung Nördlingen für 2018 ist ab sofort online unter www.noerdlingen.de abrufbar. Oberbürgermeister Hermann Faul sagt: „Wir leben in einer Zeit, in der wir oft rastlos die Herausforderungen der Gegenwart bewältigen und mit mancher Sorge auf die Unsicherheiten der Zukunft sehen. Nicht zuletzt durch viele Veränderungen bleibt für ein Innehalten oder einen Rückblick auf das Geleistete und Geschaffene oft keine Zeit, umso wichtiger erscheint es uns, das Leben in unserer Stadt Jahr für Jahr in einem Verwaltungsbericht zusammenzufassen.“

Die 123 Seiten umfassende Informationsschrift gibt laut einer Pressemitteilung Auskunft über alles, was von Stadtverwaltung und den Stadtwerken beziehungsweise Stiftungen im Jahr 2018 geleistet wurde. Alle Informationen der Abteilungen, beginnend bei Archiv bis zu Wasserversorgung, werden aufgelistet. Wie haben sich die Abwasser- bzw. Wassermengen im vergangenen Jahr im Vergleich zu den Vorjahren entwickelt, wie viele Bücher und Medien wurden in der Stadtbibliothek ausgeliehen, wie viel Kubikmeter oder Festmeter Holz verkauft oder wie viele Menschen leben in der Stadt mit welcher Religion und welcher Nationalität? Diese und viele weitere Fragen mehr werden in dem Zahlenwerk beantwortet.

Auch die bauliche Weiterentwicklung, Sanierungsarbeiten an der Spitalkirche, St. Georg oder die Umbauarbeiten am Bahnhof sind ebenfalls dokumentiert, genauso wie die Arbeiten am Schneidt’schen Garten. „Diese traditionelle Chronik bietet einen allumfassenden Einblick in die Tätigkeitsbereiche von Stadtrat, Verwaltung, Stadtwerken und auch der Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen“, dankt Oberbürgermeister Hermann Faul den Beteiligten Ämtern und Abteilungen, sowie Sachgebieten für die Unterstützung. Die Gesamtredaktion hatte Hauptamtsleiter Peter Schiele übernommen.

Faul ist froh, dass diese traditionelle Dokumentation erstellt werden konnte und betont, dass gerade in Zeiten der Digitalisierung dieser Verwaltungsbericht 2018 auf der Homepage der Stadt Nördlingen online ist. Damit ist dieser Bericht im weltweiten Netz für alle Interessierten einsehbar. „Den Verwaltungsbericht sehe ich auch als Mosaikstein in unseren vielfältigen Bemühungen um Transparenz und Bürgerinformation“, so Faul abschließend. (pm)

