Betrug mit Minibaggern: Zwei Rieser kommen mit Bewährung davon

Plus Der Rieser Minibagger-Betrug kommt in Nördlingen zu einem vorläufigen Ende. Einer der Anwälte plädiert sogar auf einen Freispruch. Den gibt es aber nicht.

Dreimal sind die Beteiligten im Sitzungssaal E109 in Nördlingen zusammengekommen, immer haben die Angeklagten zu ihren Taten geschwiegen. Doch nun, als ihm das letzte Wort erteilt wird, ergreift der Ältere der beiden das Wort: "Das war ich. Es tut mir wirklich leid, was ich gemacht habe.“ Der jüngere Angeklagte sagt nichts, nur, dass er sich seinem Verteidiger anschließt. Der hatte für seinen Mandanten einen Freispruch gefordert.