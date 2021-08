Nördlingen

14:16 Uhr

Betrunkener Autofahrer flüchtet zu Fuß vor der Polizei

Am frühen Sonntagmorgen hält die Polizei einen 27-Jährigen an. Der will flüchten - zu Fuß.

In Nördlingen ist am Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr ein Autofahrer für eine Verkehrskontrolle angehalten worden. Der Fahrer versuchte noch, zu Fuß vor den Polizisten zu flüchten. Die Beamten nahmen laut ihrem Bericht die Verfolgung auf und konnten den 27-Jährigen stellen. Als sie seinen Alkoholpegel prüften, zeigte das Messgerät einen Wert von mehr als zwei Promille an. Dem jungen Mann wurde deshalb Blut entnommen. Seinen Führerschein behielten die Beamten. (pm)

