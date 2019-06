vor 51 Min.

Nördlingen: Betrunkener Messbesucher randaliert in der Stadt

Ein Besucher der Nördlinger Mess‘ kam am Donnerstag in Nördlingen mehrfach in Kontakt mit der Polizei. Die Beamten mussten den 19-Jährigen sogar fesseln, um ihn in die Ausnüchterungszelle zu bringen.

Ein stark betrunkener 19-jähriger Messbesucher hat am Donnerstagabend mehrfach in Nördlingen randaliert. Zu Beginn des Feuerwerks versuchte er nach Angaben der Polizei, mehrmals den abgesperrten Sicherheitsbereich zu betreten, woran ihn Sicherheitsleute hinderten. Nach erneuten Ermahnungen entfernte sich der Mann schließlich.

Etwa eine Stunde später randalierte der junge Mann dann in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Er warf einen dort abgestellten Rollstuhl und mehrere Fahrräder durch die Gegend. Er wurde dann von Anwohnern aufgefordert, das Haus zu verlassen. Dies ignorierte der Mann jedoch und legte sich in den Hausflur, um dort zu schlafen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann alkoholbedingt nicht mehr ansprechbar war und holten den Rettungsdienst dazu.

Die Sanitäter brachten den Betrunkenen zur Behandlung ins Krankenhaus Nördlingen. Dort griff der Mann einen Sicherheitsmann sowie eine Krankenschwester tätlich an. Erneut griff die Nördlinger Polizei ein und nahm den gewalttätigen Mann in Gewahrsam. Der junge Mann sträubte sich vehement dagegen und musste gefesselt werden, damit ihn die Beamten in die Ausnüchterungszelle bringen konnten. Dabei beleidigte er die anwesenden Beamten. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von ungefähr zwei Promille. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (pm)

