Bildergeschichte veröffentlicht: Nördlingens eigener Wilhelm Busch

Plus Wegen Comics haben Verlage kein Interesse daran, die Bildergeschichte von Josef Stühler zu veröffentlichen. 70 Jahre später macht sich seine Tochter die Arbeit zur Aufgabe.

Es ist 1951. Josef Stühler arbeitet als Kunsterzieher in Nördlingen. In seiner Freizeit ist er als Künstler aktiv. Auf eierschalenweißen Papierbögen schreibt er im September des Jahres eine Geschichte fertig und illustriert diese. „Die stolze Suse“ spiegelt die Tugenden der 50er Jahre wieder. Wegen der neuen „Comics“ haben Verlage jedoch kein Interesse daran, die Bildergeschichte zu veröffentlichen. 70 Jahre später macht sich seine Tochter die Arbeit zur Aufgabe.