Nördlingen

12:05 Uhr

Blutspenden in Nördlingen: So läuft der Termin beim BRK ab

Will bald die 100 vollmachen: Der Nähermemminger Heinrich Schmidt bei seiner 97. Blutspende in Nördlingen. Täglich werden in Bayern laut dem Roten Kreuz rund 2000 Blutspenden benötigt. Derzeit ist der Bedarf noch höher als sonst, weil viele Operationen nachgeholt werden.

Plus In Nördlingen kann man wieder Blut spenden. Obwohl gerade Urlaubszeit ist, kommen viele. Das ist extrem wichtig, denn die Vorräte der Krankenhäuser sind knapp.

Von Nico Lutz

Montag, 17 Uhr in Nördlingen. Vor dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) bildet sich eine lange Menschenkette. „Als würde es etwas umsonst geben“, wundert sich ein vorbeilaufender Mann über den großen Andrang. Bis in den ersten Stock stehen die Menschen im Abstand von anderthalb Meter Schlange, an der Tür hängt ein großes Schild mit der Aufschrift: Blutspende. Umsonst gibt es also fürs Erste nichts, ganz im Gegenteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen