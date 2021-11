Bodo Kirchhoff in Nördlingen: "Schreiben ist Handwerk plus Abgrund"

Plus Der Autor Bodo Kirchhoff liest in der Nördlinger Stadtbücherei aus seinem neuen Buch und plaudert auf Meyers Keller über dessen Entstehung und wie viel man als Schriftsteller verdient.

Bei gleich zwei Veranstaltungen konnten Literaturinteressierte einen der bekanntesten und meistgelesenen deutschen Romanciers, Bodo Kirchhoff, kürzlich in Nördlingen erleben. Zunächst las der Autor aus seinem neuen Roman „Bericht zur Lage des Glücks“ in der Nördlinger Stadtbibliothek. Tags darauf war er bei den Salongesprächen auf Meyers Keller zu Gast.