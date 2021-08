Boeing, Boeing in der Alten Bastei: Heute startet der Vorverkauf

Der Verein Alt Nördlingen spielt in diesem Jahr vom 27. August bis zum 26. September in der Alten Bastei. Der Vorverkauf findet am Kassenhaus, in der Touristinfo und online statt.

Wer mit diesen drei Flugbegleiterinnen in „ Boeing, Boeing“ lachen, schmunzeln, träumen und mitfiebern möchte, sollte dieses Jahr die Freilichtbühne Alte Bastei besuchen. „Boeing Boeing“ spielt in den 1960er Jahren in Paris: Bernhard ist mit drei Damen gleichzeitig „verlobt“, von denen sich natürlich jede für die einzige hält.

Wie ist das möglich? Nun, alle drei „Bräute“ sind Stewardessen: Wenn Judith, die Schweizerin, abends aus Stockholm kommend landet, ist Jacqueline, die Französin, bereits mittags nach Kairo abgeflogen, während Janet, die Amerikanerin, nicht vor morgen Mittag aus New York eintreffen wird. Aber eines Tages kommt Unordnung in die Flugpläne und damit auch in den Tagesablauf des Helden Bernhard.

Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, 19. August, am Kassenhaus des Vereins Alt Nördlingen, in der Tourist-Information Nördlingen oder online unter www.freilichtbuehne-noerdlingen.de. Gespielt wird vom 27. August bis 26. September. (pm)

