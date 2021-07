Buchvorstellung im Stadtmuseum: Von Tätern, Helfern und Trittbrettfahrern

Plus Die Ausgabe Nordschwaben der Buchreihe über NS-Belastete wurde im Stadtmuseum vorgestellt. Es geht um das Schönreden und Totschweigen von Geschichte.

Dr. Wolfgang Proske, der Herausgeber der geplanten zwanzig regional gestaffelten Bände seiner Buchreihe „Täter, Helfer, Trittbrettfahrer“, ist glücklich, dass er nach der langen Zeit des pandemiebedingten Stillstandes „endlich wieder einen Vortrag halten darf.“ Andrea Kugler vom Nördlinger Stadtmuseum und der Verein „Alt Nördlingen“ hatten diesen Vortrag im Rahmen der notwendigen Hygienemaßnahmen möglich gemacht.