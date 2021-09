Bücher Lehmann zieht in der Nördlinger Innenstadt um

Plus Elisabeth Troll gibt ihre Apotheke auf, die Chance ergreift der Buchhändler und zieht ein Haus weiter. Welche Pläne Matthis Lehmann für die neuen Räume hat.

Die Buchhandlung Lehmann in der Nördlinder Innenstadt bekommt einen neuen Standort. Was es mit dem Umzug auf sich hat.