Bürgerinitiative aus dem Egerviertel droht mit Klage

Plus 67 Wohnungen, eine Kita und eine Tiefgarage sollen auf dem ehemaligen Ankergelände entstehen. Die Bürgerinitiative gibt sich kämpferisch – das hat Folgen.

Werner Luther lässt keinen Zweifel daran, welchen Weg die Bürgerinitiative beschreiten wird, sollten die aktuellen Planungen für das Egerviertel weiter verfolgt werden. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: „Sollten unsere Wünsche und Bedenken nicht gewürdigt werden, haben wir in einer Versammlung beschlossen, Klage einzureichen.“ Genau darum ging es in der vergangenen Sitzung des Stadtrates. Denn Luther und seine Mitstreiter hatten diesen Standpunkt auch gegenüber Oberbürgermeister David Wittner und Mitgliedern des Stadtrates geäußert.