Bürgerversammlung zum Hallenbad findet online statt

Die Stadt Nördlingen veranstaltet einen Livestream für die Bürgerinnen und Bürger zum Nördlinger Hallenbad. Wie Fragen eingereicht werden können.

Die Stadt Nördlingen veranstaltet für die Bürgerinnen und Bürger am Montag, 19. Juli, um 20 Uhr eine Online-Bürgerversammlung. Dort soll über den Stand der Planung des Nördlinger Hallenbads, insbesondere über das geplante Raumprogramm informiert werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Dabei ist geplant, dass die Vertreter des beauftragen Architekturbüros Löhle Neubauer, ein Vertreter des beauftragen Projeksteuerers und ein Vertreter der Firma GMF, die für das geplante Bad eine Potenzialanalyse erstellt hat, im Rahmen von Präsentationen informieren. Die Bürgerversammlung wird unter dem Link https://vimeo.com/event/1137841 live ins Internet übertragen.

Oberbürgermeister hofft auf aktive Beteiligung zum Thema Hallenbad

Über diesen Kommunikationskanal haben Mitbürgerinnen und Mitbürger laut Mitteilung die Möglichkeit, die Sachvorträge zu verfolgen. Gleichzeitig sei eine Chat-Funktion eingerichtet, über die Fragen live im Anschluss an die Vorträge gestellt werden können. Weiterhin haben die Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, im Vorfeld der Versammlung bis Montag, 19. Juli, 12 Uhr, ihre Fragen an die Mailadresse buerger@noerdlingen.de unter dem Stichwort „Bürgerversammlung Hallenbad“ zu richten.

Dies ist auch schriftlich per Post an die Adresse der Stadt Nördlingen „Bürgerversammlung Hallenbad“ Marktplatz 1, 86720 Nördlingen möglich.

Oberbürgermeister David Wittner bittet alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich aktiv an diesem Online-Format zu beteiligen. „Die Einbeziehung der Bürgerschaft in den Planungsprozess vor der Beschlussfassung über das Raumprogramm unseres neuen Hallenbades ist mir ein wichtiges Anliegen“, sagt Wittner in der Mitteilung. (pm)

