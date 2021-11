CSU Nördlingen zieht Bilanz zur Bundestagswahl

Die Christsozialen schauen sich ihre Ergebnisse im Ries an und sprechen von einem schwierigen Wahlkampf.

Die vergangene Bundestagswahl war Thema einer Sitzung des Vorstands der CSU Nördlingen. Die Analyse des Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange galt vor allem den Ergebnissen im Ries, teilen die Christsozialen mit. Dort konnte die CSU deutlich besser abschneiden als in vielen anderen Gegenden Bayerns. Ortsvorsitzender Steffen Höhn führte dies auch auf die gute Arbeit des Abgeordneten in den vergangenen Jahren zurück. Mit dem Wemdinger Tunnel, den Verbesserungen im Schienenverkehr Richtung Augsburg, der Förderung des Hallenbades und des Quartierszentrums im Wemdinger Viertel habe Lange in Berlin sehr viel für Nördlingen und die Region erreicht.

Corona erschwert den Wahlkampf

Trotzdem konnte man sich vor Ort auch nicht vollständig vom Bundestrend ablösen. So blickte man mit gemischten Gefühlen auf den Wahlkampf zurück. Vor allem die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machten den Wahlkämpfern an der Basis doch schwer zu schaffen. Größere Versammlungen oder der Haustürwahlkampf seien nicht wie sonst möglich gewesen und auch an den Infoständen habe man stets auf Abstand achten müssen. Da falle ein Wahlkampf nach dem Motto "Näher am Menschen" schon ziemlich schwer, waren sich die Vorstände laut der Pressemitteilung einig.

Insgesamt blickte man positiv in die Zukunft. Trotz der schwierigen vergangenen eineinhalb Jahre habe der Ortsverband im Wahlkampf Schlagkraft gezeigt. Mit guter Plakatierung, einem eigenen CSU-Info für Nördlingen und dem lokalen Flyer, der in zwei Verteilungen von den Mitgliedern an alle Haushalte verteilt wurde, vielen Infoständen auf dem Samstagsmarkt und den Aktivitäten auf Social Media habe man getan, was unter den geltenden Beschränkungen möglich war. Dafür dankten Lange und Höhn ausdrücklich den Mitgliedern und Unterstützern.

Lob an die Junge Union um Julia Völkl

Sehr positiv wertete der Vorstand auch das Engagement der Jungen Union. Zunächst mit Jakob Forster und jetzt weiter mit der neuen Vorsitzenden Julia Völkl sei die JU eine echte Unterstützung. Zum Beispiel die "Pfandringaktion" oder der Antrag für einen Jugendgrillplätz im Sportpark waren sehr gute Aktionen der JU im aktuellen Jahr. Daher fasste der Vorstand abschließend den Beschluss, einen jährlichen Sonderzuschuss der CSU an die JU von 500 Euro zu gewähren. (AZ)