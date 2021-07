Cittaslow-Festival in Nördlingen fällt aus: Das ist der Ersatz

Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Cittaslow-Festival in Nördlingen ausfallen. Dafür gibt es eine Alternative in der Stadt.

Das Cittaslow-Festival in Nördlingen findet normalerweise in einem Dreijahres-Turnus statt. Aufgrund der Corona-Pandemie muss es in diesem Jahr wie bereits erwartet ausfallen. Die Verantwortlichen suchten nach Alternativen und haben die Cittaslow-Nights ins Leben gerufen. Was ist dort geboten?

Diese finden ab dem 3. August unter den buntbeleuchteten Lampions in der Löpsinger Straße statt. Gastronomen aus Nördlingen veranstalten unter freiem Himmel verschiedene kulinarische Abende. Tickets gibt es lediglich im Vorverkauf bei der Tourist-Info Nördlingen. Eine Abendkasse wird es nicht geben. Bei extrem schlechtem Wetter fallen die jeweiligen Veranstaltungen aus. Ausweichtermine sind dafür nicht vorgesehen.

Das ist bei den Cittaslow-Nights in Nördlingen geboten

Bier- und Weintasting der Genuss-Boxen: 3. August um 19 Uhr, 35 Euro pro Person (maximal 30 Personen). Open-Air Showcooking-Dinner von Kleibls Restaurant am Daniel: 10. August um 19 Uhr, 25 Euro pro Person (maximal 40 Personen); Ausnahme: bei schlechter Witterung findet das Showcooking bei Kleibls im Restaurant statt.

Lauschiges, lokales Drei-Gänge-Menu der GAStwirtschaft: 17. August um 19 Uhr, 25 Euro pro Person (maximal 50 Personen).

„Single Malt – ein schottisches Tasting“ der Scotch Corner Nördlingen : 31. August um 19 Uhr, 50 Euro pro Person (maximal 70 Personen).

„Gin neu erleben – Tasting ganz anders" der Scotch Corner Nördlingen: 7. September um 19 Uhr, 50 Euro pro Person (maximal 70 Personen).

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen sind bei der Tourist-Information am Nördlinger Marktplatz erhältlich. Weitere Termine sollen noch bekannt gegeben werden.