Corona: Geimpft und trotzdem positiv?

Plus Immer wieder werden auch doppelt geimpfte Personen im Landkreis Donau-Ries positiv auf das Coronavirus getestet. Der Nördlinger Mediziner Sebastian Völkl ist darüber nicht überrascht. Warum die Impfung sich aus seiner Sicht dennoch absolut lohnt.

Herr Völkl, Sie sind der ärztliche Koordinator für den Landkreis Donau-Ries und haben zahlreiche Menschen in der Region geimpft. In diesen Tagen hört man immer wieder von zweifach geimpften Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Soll eine Impfung nicht genau davor schützen?