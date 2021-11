Corona-Impfung: Boostern ist bald im Drive-in auf der Kaiserwiese möglich

Am Samstag gibt es eine besondere Corona-Impfaktion in Nördlingen. Was die Impfwilligen wissen müssen und was sie nicht vergessen dürfen.

Schnell und unkompliziert kann man sich am kommenden Wochenende in Nördlingen impfen lassen - und zwar beim Drive-in-Impfen auf der Kaiserwiese. Die Aktion organisiert die Hausarztpraxis Völkl. Dr. Claudia Völkl sagt: "Es ist ein Probelauf. Wenn es klappt, kann diese Aktion Vorbild für weitere Aktionen auch anderer Kassenärzte sein." Der Drive-in-Impftag richtet sich nur an Personen, die die dritte Spritze haben möchten, sich also boostern lassen wollen.

Wichtig für Corona-Boosterimpfung: Alle Unterlagen mitbringen

Zur Verfügung stünden rund 1500 Dosen des Impfstoffs Moderna, informiert Sebastian Völkl, medizinischer Koordinator für den Landkreis Donau-Ries. Der Impf-Drive-in funktioniert wie folgt: Alle Impfwilligen müssen ihre Versichertenkarte, ihren Personalausweis, ihr Impfbuch und einen unterschriebenen Einwilligungsbogen sowie einen Aufklärungsbogen dabeihaben. Die Bogen kann man sich beim Robert-Koch-Institut herunterladen, sie sind einfach mit den Stichworten "RKI, MRNA Aufklärung- und Einwilligungsbogen" im Internet zu finden. Völkl betont: Nur Personen, die alle Unterlagen dabei haben, werden auch geimpft - alle anderen müsse man wieder wegschicken. Eine Spritze können zudem nur Personen bekommen, die älter als 30 Jahre sind, keine komplexen Krankheitsbilder haben und die ersten beiden Impfdosen gut vertragen haben.

Zeitdruck beim Impfen: Nur kurze Rückfragen sind möglich

Die Impfwilligen sollten im Auto auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, so Völkl. Einfahrt ist beim Wohnmobilstellplatz in Nördlingen (Zufahrt über den Inneren Ring). Los geht es am Samstag, 4. Dezember, um 9 Uhr, Schluss ist um 17 Uhr. Je schneller man den Einzelnen impfen könne, desto schneller gehe es für alle - deshalb seien an diesem Tag allenfalls kurze Rückfragen möglich. Telefonische Rückfragen in der Praxis Völkl sind im Voraus nicht möglich.