Nördlingen

vor 21 Min.

Corona: Kann das Historische Stadtmauerfest 2022 in Nördlingen stattfinden?

Am Samstagabend tanzten die Bürger zusammen auf dem Nördlinger Marktplatz. Auf der Bühne wurden verschiedene Tänze vorgeführt, die das Publikum nachtanzen konnte.

Plus Das Coronavirus macht Großveranstaltungen aktuell kaum möglich. Was die Stadt Nördlingen sagt, ob das Stadtmauerfest in Jahr 2022 möglich ist.

Viele hundert Menschen tanzten gemeinsam über den Nördlinger Marktplatz. Laufend wechselte der Tanzpartner und es wurde gelacht, wenn jemand in die falsche Richtung tanzte und mit dem Nachbarn zusammenstieß. Solche Szenen spielten sich 2019 beim Historischen Stadtmauerfest ab. An Mindestabstand zum Nachbarn, gar eine Pandemie dachte damals niemand. Heute scheint solch ein gemeinschaftlicher Tanz mit wechselnden Partnern kaum vorstellbar. Kann das Stadtmauerfest 2022 überhaupt stattfinden?

