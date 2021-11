Corona: Lage im Nördlinger Krankenhaus "dramatisch"

Plus Auf der Intensivstation müssen derzeit vier Covid-Patienten behandelt werden, berichtet Professor Kuch. Besonders dramatisch ist der Fall eines 44-Jährigen, der in kurzer Zeit gestorben ist.

Herr Professor Kuch, Sie sind Direktor der Inneren Klinik am Nördlinger Stift und damit auch zuständig für die Intensivstation. Wie ist die Lage derzeit im Krankenhaus?