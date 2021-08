Corona: Seniorenheime bereiten im Ries Drittimpfung vor

Plus Im Landkreis Dillingen kam es zuletzt in zwei Senioreneinrichtungen zu Corona-Ausbrüchen. Wie die Rieser Pflegeheime ihre Bewohner vor allem mit Blick auf den herannahenden Herbst schützen wollen.

Das Seniorenheim Lipp in Höchstädt im Nachbarlandkreis Dillingen hat es schwer erwischt. Mehr als 35 Bewohner haben sich dort mit dem Coronavirus angesteckt, obwohl fast alle vollständig geimpft waren, wie Heimleiterin Isabella Lipp berichtet. Und auch im Pflegehaus Egautal in Wittislingen, ebenfalls im Kreis Dillingen, wurden sieben der dreizehn Bewohner positiv auf das Virus getestet. Die Seniorenheime im Landkreis Donau-Ries wurden von solchen Ausbrüchen bislang verschont. Seit Montag dieser Woche gelten wieder strengere Zugangsregeln zu den Einrichtungen, ungeimpfte Besucher müssen sich nun wieder inzidenzunabhängig testen lassen, auch das nicht geimpfte Pflegepersonal muss zwei Mal pro Woche einen negativen Test vorlegen.