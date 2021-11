Covid-19 breitet sich immer stärker aus: Landratsamt kämpft mit Mail-Flut

Plus Das Landratsamt kann die Corona-Indexfälle nicht mehr tagesaktuell verfolgen – ein Beispiel zeigt, zu welchen Problemen das im Alltag einer Familie führt.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries ist am Freitag erneut nach oben geschnellt. 538 neue Fälle wurden dem Robert Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen gemeldet, damit errechnet sich ein Inzidenzwert von 400,5. Auf den Intensivstationen im Kreis war Stand Freitag kein einziges Bett mehr frei. Und im Gesundheitsamt kämpfen die Mitarbeiter gegen eine Flut von E-Mails.