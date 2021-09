Nördlingen

10:08 Uhr

Das Impfzentrum in Nördlingen schließt: Was Impfwillige wissen müssen

Das Impfzentrum in Nördlingen schließt Ende September. So geht es weiter.

Plus Von zwei Impfzentren im Landkreis Donau-Ries macht Ende September das im Ries zu. Wo wird ab Oktober geimpft? Was gilt für Zweitimpfungen? Ein Überblick.

Von Martina Bachmann

Nur noch wenige Wochen ist das Impfzentrum in Nördlingen in der Nürnberger Straße geöffnet. Wie berichtet, wird das Zentrum Ende September geschlossen, künftig gibt es nur noch jenes in Donauwörth. Gleichzeitig steigen die Infektionszahlen und so mancher, der bislang mit der Spritze haderte, entscheidet sich nun doch dafür. Zuletzt ließen sich rund 200 Menschen im Kaufland vom mobilen Impfteam um Mediziner Sebastian Völkl impfen. Doch was tun Impfwillige ab Oktober?

