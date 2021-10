Das Pfarrheim von Sankt Josef muss weichen

Plus Denkmalschutz ist wichtig, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann. Doch das Pfarrheim kann dem neuen Quartierszentrum weichen - weil ein anderes Zeitzeugnis stehen bleibt.

Es ist grundsätzlich richtig, dass Gebäude unter Denkmalschutz stehen und deshalb nicht abgerissen werden dürfen. Gebäude, die im Mittelalter oder in der Frühen Neuzeit entstanden sind, die Kriege, Hungersnöte und Feuer überstanden haben – und Zeugnisse von herausragender Handwerkskunst unserer Vorfahren sind. All das trifft auf das Pfarrheim Sankt Josef im Wemdinger Viertel nicht zu. Und deshalb war es richtig, dass der Nördlinger Stadtrat mehrheitlich den Weg dafür freigemacht hat, es abzureißen.