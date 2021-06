Das ist für den Schützenhof auf der Kaiserwiese geplant

Plus Einst war der Schützenhof in Nördlingen ein Hotel und Restaurant, seit zehn Jahren steht das Gebäude aber leer. Mess’-Besucher können sich auf Neues freuen.

Der Schützenhof auf der Nördlinger Kaiserwiese war einst ein wichtiger Treffpunkt. Vereinsversammlungen wurden dort abgehalten und es gab eine Kegelbahn. Stadtheimatpfleger Dr. Wilfried Sponsel erinnert sich an diese Zeit, er selbst hat das Tanzen im Schützenhof gelernt. Gerade unter Karl Thum sei das Restaurant für Nördlingen sehr wichtig gewesen, auch ein Hotel war in dem Gebäude untergebracht. Vom Glanz alter Zeiten ist nur noch wenig übrig – und bald wird gar nichts mehr davon zu sehen sein.