Nördlingen

17:50 Uhr

Das kommt in den Anbau an der Nördlinger Mittelschule

Plus Für rund 8,2 Millionen Euro lässt die Stadt Nördlingen einen Anbau an die Mittelschule errichten. Für die Schülerinnen und Schüler bietet der mehrere Verbesserungen.

Von Martina Bachmann

Die ersten Schüler mussten um 11 Uhr zu Mittag essen, die letzten bekamen ihre Mahlzeit um 13.45 Uhr. Anders ging es bislang nicht an der Mittelschule in Nördlingen, die Mensa bot schlichtweg zu wenig Platz für die vielen Kinder und Jugendlichen. Doch bald sind diese Zeiten vorbei. Denn die Stadt Nördlingen investiert einen Millionenbetrag an der Bildungseinrichtung. Was heißt das für die Praxis?

