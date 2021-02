20:45 Uhr

Nördlingen: Das meiste Geld geht an den Landkreis

Plus Im Nördlinger Stadtrat geht es um die laufenden Einnahmen und Ausgaben. Was heuer anders ist.

Von Martina Bachmann

Deutlich eingetrübt hat sich die finanzielle Lage der Stadt Nördlingen. Kämmerer Bernhard Kugler sagte bei der vergangenen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses: „Wir haben unsere Erwartungen nach unten anpassen müssen.“ Hatte man zu Beginn des Jahres 2020 noch damit gerechnet, dass heuer rund sechs Millionen Euro für Investitionen erwirtschaftet werden können – die sogenannte Zuführung zum Vermögenshaushalt – so geht Kugler derzeit nur noch von rund 1,2 Millionen Euro aus.

Corona: Nördlinger Kämmerer geht von deutlich geringerer Gewerbesteuer aus

Besonders bei der Gewerbesteuer erwartet Kugler ein deutliches Minus von 2,5 Millionen Euro. In der Finanzplanung waren vor Corona 17,5 Millionen Euro Einnahmen aus dieser Steuer eingerechnet, jetzt geht die Kämmerei von 15 Millionen Euro aus. Auch bei der Einkommenssteuer macht sich die Pandemie konsequenterweise bemerkbar: Statt 12,991 Millionen Euro sollen nun nur noch 12,246 Millionen Euro in die Kassen fließen. Ähnlich verhält es sich bei der Umsatzsteuer. Dazu kommt: Weil es in Nördlingen vor zwei Jahren gut lief, bekommt die Stadt heuer keine Schlüsselzuweisungen – im vergangenen Jahr hatten die noch rund eine Million Euro betragen. An den Landkreis muss Nördlingen nach derzeitigem Stand 2021 wohl rund 13,9 Millionen Euro zahlen. Vergleicht man die laufenden Ausgaben ist das damit der größte Posten – erstmals, wie Kugler betonte. Sonst hatten stets die Personalausgaben am meisten zu Buche geschlagen.

PWG-Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag meinte: „Ich gehe davon aus, dass im Verwaltungshaushalt nicht viel Luft steckt.“ Daraufhin entgegnete Oberbürgermeister David Wittner recht trocken: „Wenn da welche war, dann haben wir sie schon rausgelassen.“ Man werde gerne noch einmal Rücksprache halten, habe aber alles schon mehrfach überprüft.

Mehr Schulden machen oder Investitionen streichen

Kommunen sind dazu verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, können das aber auch durch Schulden erreichen – oder, indem Investitionen gestrichen werden. Über die wird bei der Sitzung am kommenden Montag, 8. Februar, ab 17 Uhr im Stadtsaal Klösterle gesprochen.

