Das planen die Fraktionsvorsitzenden für Nördlingen

Hallenbad, Kitaplätze, Umwelt: Vieles wird Nördlingen in den kommenden Jahren beschäftigen. Dazu haben sich die Fraktionsvorsitzenden in Interviews mit den RN geäußert.

Seit vielen Jahren beschäft das Hallenbad sowohl die Nördlinger Bürger als auch die Politik im Stadtrat. Kürzlich wurden die ersten Entwürfe vorgestellt und in den kommenden Wochen könnte es eine Entscheidung geben. Welchen Entwurf favorisieren die Fraktionsvorsitzenden des Nördlinger Stadtrats? Das haben sie in exklusiven Interviews mit den Rieser Nachrichten erzählt.

Doch in den Gesprächen ging es auch um andere Aspekte der Zukunft der Stadt Nördlingen. Umweltaspekte beispielsweise. So fordert die Fraktionsvorsitzende der SPD, Gabriele Fograscher, 100 Hektar Naturwald im Stiftungswald zu schaffen. Eine Idee, wo das sein könnte, hat sie auch schon.

Mobilität, Kita-Plätze: Was die Fraktionsvorsitzenden des Nördlinger Stadtrats für Ideen haben

Wolfgang Goschenhofer von den Grünen bringt ein Carsharing-Angebot ins Gespräch. Das ist nicht das einzige Thema, das er im Bereich Mobilität anspricht.

Aber in den Interviews fehlte auch das Thema Egerviertel nicht. So spricht sich Steffen Höhn von der CSU für eine Kita in dem Viertel aus. Dass für Familien mehr getan werden müsse, sieht auch der PWG-Fraktionsvorsitzende Helmut Beyschlag so. Er sieht dringenden Bedarf beim Thema Bauplätze - und setzt gleich ein "aber" hinterher. Das ist auch ein Thema vom Thomas Mittring, der sagt, dass er so einen "Run auf die Bauplätze" noch nicht erlebt habe. (RN)

Lesen Sie hier die Interviews in voller Länge: