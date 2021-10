Defekter Boiler löst Brand aus - Feuerwehr muss nachts ausrücken

53 Feuerwehrmänner und -frauen waren in der vergangenen Nacht im Einsatz. Ein Rauchmelder hatte die Bewohner rechtzeitig gewarnt.

Ein Brand hat in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.50 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Warmwasserboiler entwickelte nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund eines technischen Defektes einen Brand in einem Keller in der Zimbernstraße.

Die beiden Bewohner seien durch die Feuermelder gewarnt worden, sodass diese rechtzeitig das Haus verlassen konnten, ohne gesundheitliche Schäden zu erleiden. Insgesamt waren 53 Einsatzkräfte der Feuerwehren Nördlingen, Dürrenzimmern, Pfäfflingen, Löspingen und Maihingen im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (pm)