Nördlingen/Deiningen/Fessenheim

13:38 Uhr

Verkehr: Mehrere Straßen im Ries gesperrt

In Wörnitzostheim und in Fessenheim dauern die Vollsperrungen der Kreisstraßen weiter an. Am Montag wieder eine weitere gesperrt.

Das Landratsamt Donau-Ries weist auf folgende Straßensperrungen hin: Aufgrund der derzeit noch anhaltenden Straßenbauarbeiten wird die bereits bestehende Vollsperrung der Staatsstraße 2213 (Hauptstraße) in Fessenheim noch bis voraussichtlich zum 3. Dezember verlängert. Die bestehende Verkehrsumleitung bleibt weiterhin eingerichtet. In der Zeit von Montag, 25. Oktober, bis voraussichtlich 31. Dezember 2021 ist die Kreisstraße DON 7 in Deiningen von der Einmündung Hauptstraße bis zum Ortsausgang Richtung Grosselfingen voll gesperrt. Grund sind Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten, so das Landratsamt . Die Umleitung erfolgt auf der B 25 aus Richtung Nördlingen kommend geradeaus weiter bis zur Staatsstraße 2221, wo der Verkehr über Fessenheim nach Deiningen geschickt wird. Auf der B 25 aus Richtung Donauwörth wird der Verkehr geradeaus auf der B25 Richtung Nördlingen weitergeschickt und von dort aus über die Staatsstraße 2213 nach Deiningen geleitet. Der Verkehr auf der Staatsstraße 2213 aus Richtung Nördlingen kommend wird auf der Staatsstraße weitergeschickt, um über Fessenheim auf die B 25 zu gelangen Aufgrund der derzeit noch anhaltenden Straßenbauarbeiten wird die bereits bestehende Vollsperrung der Kreisstraße DON 15 bei Wörnitzostheim noch bis spätestens Freitag, 29. Oktober, verlängert. Die bestehende Verkehrsumleitung bleibt weiterhin eingerichtet, teilt das Landratsamt weiter mit. (pm)

