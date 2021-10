Delle in Beifahrertür verursacht

Ein Auto ist vor einigen Tagen in Nördlingen auf einem Parkplatz beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparkter grauer Opel Astra ist auf dem Parkplatz in der Wemdinger Straße in Nördlingen am Mittwoch, 13. Oktober, an der hinteren Beifahrertür beschädigt worden. Die entstandene Delle, wurde nach Polizeiangaben wohl durch eine andere Autotür verursacht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro, um den sich der Schadensverursacher nicht kümmerte. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (pm)