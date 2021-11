Nördlingen

vor 47 Min.

Der 16. Kalender der Beck’schen ist da

Plus Museumsgruppe C.H. Beck stellt den Kalender für das nächste Jahr vor. Themen sind Wirtshäuser und Brauereien.

Von Peter Urban

70 Wirtshäuser und 19 Brauereien gab es „zu den besten Zeiten“ in Nördlingen. So erklärte Wolfgang Holik, der Vorsitzende der Museumsgruppe C.H. Beck bei der Vorstellung des 2022er Kalenders die Motivwahl. Sind doch in der inzwischen sechzehnten Ausgabe des wie immer in der alten Technik, dem Bleisatz, produzierten Kalenders Nördlinger Brauereien und Gaststätten präsentiert, die es heute so nicht mehr gibt.

