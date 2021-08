Nördlingen

11:50 Uhr

Der Weiße Klarapfel: Vitaminschub frisch vom Baum

Plus Das seltene Vorkommen des Weißen Klarapfels bei der Sortenermittlung überrascht. Wofür man den Apfel verwenden kann.

Von Ralf Hermann Melber

Kürzlich ging folgende Kurznachricht beim Autor ein: „Alten Jakobi entdeckt, Rain am Schloss“. Tatsächlich überrascht es, dass Bäume des Weißen Klarapfels, dessen Früchte um den Jakobstag am 25. Juli reif sind, laut Sortenermittlung im Landkreis als „selten“ eingestuft werden. In den Fluren scheint dies tatsächlich der Fall zu sein, während der Klarapfelbaum in Hausgärten beliebt ist. Man nimmt an, dass dieser „Durchsichtige Sommerapfel“, „Grand Sultan“, „Livländische Klarapfel“, „Pomme de Reval“ usw. aus dem Baltikum stammt. Eine Baumschule Wagner aus dem lettischen Riga soll ihn 1852 nach Frankreich geliefert haben, von wo der wertvolle Frühapfel schließlich auch bei uns heimisch wurde.

