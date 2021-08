Der beste QA des Landkreises wurde an Mittelschule in Nördlingen gemacht

Plus Wegen der Infektionsschutz-Bestimmungen werden die fünf Abschlussklassen nacheinander verabschiedet. Ein Schüler hat den besten QA des Landkreises.

Auch dieses Jahr ließ es sich die Mittelschule Nördlingen nicht nehmen, die Schülerinnen und Schüler ihrer fünf Abschlussklassen im Rahmen einer Feier gebührend zu verabschieden. Unter durch Corona erschwerten Bedingungen wurden 55 Schüler nach der neunten Klasse verabschiedet – 36 unter ihnen haben den Qualifizierenden Mittelschulabschluss erreicht – und 34 Schüler nach der zehnten Klasse entlassen, 32 von ihnen mit dem Mittleren Bildungsabschluss.