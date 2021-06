Nördlingen

18:25 Uhr

Deshalb fällt der verkaufsoffene Sonntag in Nördlingen aus

Es wird doch nichts mit dem „Shopping-Sonntag“, wie er hier noch angekündigt wird: Die Stadt Nördlingen hat den verkaufsoffenen Sonntag am kommenden Wochenende wieder abgesagt. Hintergrund ist die gestiegene Inzidenzzahl für den Landkreis Donau-Ries.

Plus Eigentlich hätten die Nördlinger Händler am Mess'-Sonntag ihre Türen öffnen dürfen. Doch kurz vorher sagt die Stadt die Aktion ab. Vorsichtige Kritik am Landratsamt wird laut.

Von Martina Bachmann

Der für das kommende Wochenende in Nördlingen geplante verkaufsoffene Sonntag ist abgesagt. Das bestätigt Oberbürgermeister David Wittner im Gespräch mit unserer Zeitung. Hintergrund sind die aktuellen Coronazahlen.

Themen folgen