Deshalb waren die Kirchen in rotes Licht getaucht

Die Nördlinger Kirchen St. Georg und St. Salvator waren kürzlich am Abend in rotes Licht getaucht. Damit wollen die Gemeinden auf das Schicksal der verfolgten Christen in aller Welt hinweisen. Unser Bild zeigt das Hauptportal der katholischen Pfarrkirche St. Salvator, die vor rund 600 Jahren geweiht wurde.