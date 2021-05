Nördlingen

Diakon Roland Kiechle ist seinem Traum einen Schritt näher gekommen

Plus Roland Kiechle, bislang in Nördlingen als Pastoralpraktikant tätig, wurde in Augsburg vom Bischof zum Diakon geweiht. Warum das für ihn so besonders war.

Roland Kiechle musste sich am Samstag in der Basilika St. Ulrich und Afra ausgestreckt auf den Boden legen. „Äußerlich ist das eine Demütigung, aber innerlich ist das ein Zeichen, dass man sich ganz Gott übergibt“, sagt Kiechle über diesen Vorgang. Denn das war ein Teil der Diakonenweihe, die Kiechle zusammen mit zwei weiteren Männern an diesem Tag absolviert hat. Nun ist er kein Pastoralpraktikant mehr, sondern Diakon in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen.

