Nördlingen

Die KTV Ries will am Samstag den ersten Saisonsieg holen

Roland Hagner, hier an den Ringen, ist mit seinen 48 Jahren noch immer eine wichtige Stütze des Teams.

Plus Am zweiten Turnierwochenende geht es für die KTV Ries in Allgäu. Warum die Chancen für einen Sieg gut stehen.

Von Thomas Frisch

Fast schon ein Klassiker ist das inzwischen so gut wie jährlich stattfindende Duell mit der TG Allgäu geworden. Das Team ist seit inzwischen mehr als 17 Jahren fester Bestandteil der Deutschen Turnliga und hat davon einen Großteil in der Südstaffel der zweiten Bundesliga verbracht – ebenso wie das Nördlinger Team. So war es nahezu unvermeidbar, dass die Duelle mit den Allgäuern eine gewisse Regelmäßigkeit im Terminkalender der KTV Ries aufweisen.

