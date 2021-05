Nördlingen

12:00 Uhr

Die Nördlinger Freibad-Saison beginnt

Plus Das Freibad in Nördlingen öffnet am Samstag. Welche Regeln für Badegäste gelten und was sie beachten müssen.

Von Matthias Link

17 Grad und leicht bewölkter Himmel lautet die Wetterprognose für Samstag in Nördlingen. An dem Tag öffnet das Nördlinger Freibad seine Türen und Wasserbecken für Badegäste – eineinhalb Wochen früher als vergangenes Jahr. Es ist der zweite Corona-Sommer und Karl Stempfle, Leiter des Liegenschaftsamts, ist zuversichtlich, dass sich die Leute auch in dieser Saison nicht durch das Virus vom Freibadbesuch abhalten lassen werden, wenn der Sommer so sonnig und heiß wird wie 2020.

