Nördlingen

vor 47 Min.

Die Nördlinger "Mess’ light" wird zur Hängepartie

Bei der Jubiläumsmess’ 2019 leuchtete das Riesenrad mit spektakulären Effekten weit ins Ries hinein. Ein ähnliches Spektakel mit attraktiven Fahrgeschäften auf der Nördlinger Kaiserwiese wird es frühestens im Jahr 2022 wieder geben, so viel ist klar.

Plus Auch in diesem Jahr treten die Organisatoren der Stadt Nördlingen aufgrund der Infektionsschutzbestimmungen auf der Stelle. Vor allem ist unklar, was ab dem 7. Juni gesetzlich erlaubt ist.

Von Robert Milde

Eingefleischte Mess’- Gänger konnten sich die Chance nicht entgehen lassen: Das Jubiläum „800 Jahre Mess’“ bot im Sommer 2019 die einmalige Gelegenheit, elf Tage lang statt der üblichen zehn das Nördlinger Traditionsfest zu genießen – und da mussten Kenner natürlich jeden Tag dabei sein. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, wie lange von diesen ausgiebigen Kaiserwiesen-Gängen anschließend gezehrt werden musste. Die aktuellen Prognosen gehen von drei Jahren aus, weil es auch heuer düster aussieht.

